Ana Castela reclama de especulação diante do fim do namoro com Gustavo Mioto

A cantora e o cantor anunciaram o término do relacionamento ontem (25) e a notícia não pode deixar de mexer com os fãs

Ana Castela ficou incomodada com as especulações diante do seu término com Gustavo Mioto. A boiadeira usou suas redes sociais para desmentir possíveis teorias do que levaram ela a terminar com o cantor e vice versa.

Alguns internautas analisaram o jeito carente do artista e disseram que o motivo teria partido daí. “Que mentira! Parem de mentir! Parem com isso”, desmentiu ela.

No comunicado de Gustavo ele revela que os dois não brigaram diante do término. “Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal”, acrescentou.