Ana Castela cai no choro após não conseguir atingir tom de música

Durante seu show na Festa do Peão em Barretos, a cantora ficou desolada ao não conseguir atingir o tom da música que estava cantando.

Ai que dó, meu Deus. Gente, Ana Castela desabou e chorou no meio de sua apresentação na Festa do Peão em Barretos. Isso tudo aconteceu quando a cantora estava apresentando a música “Solteiro Forçado”. Ela avisou que seria uma música ‘muito difícil de cantar’, e ao finalizar, começou a chorar.

“Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão.”

Depois disso, a sertaneja continuou cantando e animando a multidão, que esteve no interior de São Paulo para prestigiar sua apresentação. Quero deixar claro que Ana Castela é a nova artista do Brasil, a mais nova queridinha do Brasil. Se prepare, pois Ana Castela se tornará uma referência na América Latina. Eu profetizo!!