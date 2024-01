Ana Castela anuncia fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto

Esta é a segunda vez que o casal de sertanejos anuncia o fim da relação, em menos de 4 meses.

Crise entre os casais sertanejos. Para a infelicidade dos fãs da cantora Ana Castela e Gustavo Mioto, no fim da manhã desta segunda-feira (15), a Boiadeira utilizou os stories do seu instagram para anunciar o fim de seu relacionamento com Gustavo.

“Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal”, revelou a Boiadeira, que logo em seguida explicou que o término não se deu devido algo que tenha acontecido, antecipando as possíveis causas que provavelmente serão levantadas pelos internautas.

“Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer”, antecipou a cantora.

Vale ressaltar que essa é a segunda vez que o casal de sertanejos rompe o namoro. Em setembro de 2023 os cantores anunciaram um término, porém, o mesmo durou apenas duas semanas.