Ana Castela abre o coração sobre sua fama: “Nunca deixo a Ana Flávia de lado”

A cantora afirma que apesar de trabalhar muito, nunca deixa a sua vida pessoal de lado.

Meus anjo é inegável que em pouquíssimo tempo a cantora Ana Castela, também conhecida como Boiadeira, virou uma dos maiores nomes da música sertaneja, porém, em entrevista ao UOL, a cantora abriu o coração sobre como lida com a fama que conquistou e afirma que se envaidece com a mesma, mantendo sempre seu pé no chão.

“Finjo que eu não sou famosa. Acho que é assim que a gente lida. Não uso essas palavras, mas eu tento lidar com essa fama toda”, Indicou Ana Castela.

Logo em seguida, a cantora declara que existe uma grande diferença entre ela dentro e fora dos palcos, afirmando que, apesar de trabalhar muito, ela nunca deixa a sua vida pessoal de lado.

“Pra gente ter essa fama, a gente tem que trabalhar muito pra conseguir e a gente trabalha demais. Pra levar isso com muita leveza, eu tento ser a Ana Flávia mesmo”, declarou a Boiadeira, que continuou explicando: “Eu trabalho muito. Só que nunca deixo a Ana Flávia de lado. Nunca deixo de fazer minhas coisas, porque se deixar o trabalho levar a gente, a gente pira, surta”.