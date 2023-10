Ana Carolina faz paródia da música Chico de Luisa Sonza

A cantora de MPB fez questão de aconselhar a dona do hit, que é bissexual, a dar uma chance para um romance homossexual.

Gentee, ela entrega tudo! Que a cantora Ana Carolina é um grande ícone do MPB todos nós sabemos, porém, o seu talento não fala por aí. Nesta sexta-feira (20), a cantora recebeu ninguém menos que a cantora Luisa Sonza em seu show, onde, resolveu brincar com a melodia do hit “Chico” e faz uma paródia, dando conselhos para a cantora mais jovem.

“Tenho umas amigas que são maravilhosas, vou te apresentar. Como o Chico foi cachaça, mas com uma ‘sapata’ vai ser um quentão”, iniciou a cantora.

“E se for pra dividir amor, beba cachaça, caipirinha, vodka, vinho de velcro, gin cis, rum trans… O alambique inteiro, cerveja artesanal de litrão”, continuou.

Por fim, a musa do MBP fez questão de ressaltar que a Luísa tem muitas pretendentes mulheres, cantando: “Luísa, caso tu quiseres, tem muitas mulheres para firmar contigo”, que foi completamente apoiada pelo público, que aplaudiu loucamente.

DIVAS! Ana Carolina canta nova versão de Chico para @luisasonza em show pic.twitter.com/EloCFZVUso — Central Luísa Sonza (@centraldaluisa) October 21, 2023