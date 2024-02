Amizade? Nicolas Prattes aparece em aniversário de Sabrina Sato

Sabrina Sato teve o seu nome muito explorado nas buscas do Google depois de curtir um dia de piscina com Nicolas Prattes. A musa do carnaval negou o seu envolvimento com o muso e disse que os dois não passam de amigos, mas Léo Dias descobriu que ele chegou a ir no aniversário da apresentadora.

Neste domingo (4/2), a apresentadora completou 43 anos de idade. Ela recebeu amigos e familiares próximos para celebrar a data e entre eles estava Nicolas.

Um dia antes da festa, durante o ensaio técnico da Vila Isabel, Sabrina foi questionada por Lucas Pasin sobre sua relação com Nicolas e disse que eles eram apenas amigos.