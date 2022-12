Amizade de Bruna Marquezine e Anitta é citada em novela portuguesa

As duas musas brasileiras viraram assunto na mídia internacional após uma novela citar os seus nomes em relação aos lancinhos com Neymar

Essa aqui é para as minhas fofoqueiras das antigas que acompanham as tretas bem de perto. Qual de nós não sabemos que a mídia ficou maluca com o término de Bruna com Neymar e a aproximação do jogador com a cantora Anitta? Muitos especularam que as duas poderiam até se dar mal, mas deram com a cara na porta ao ver que as duas até já viajaram juntas e Marquezine disse diversas vezes que admira muito a cantora.

O assunto foi parar na novela ‘Sangue Oculto’, exibida na SIC TV, que tem Luana Piovani no elenco. As personagens citam a amizade das duas em decorrência do bafafá com Neymar.

Na ocasião, as personagens Silvia, Anabela Moreira, e Maria, Julia Palha, brigam por causa de homem e é aí que entra Fernanda, Carla Andrino, e faz a citação: “Discutir por causa de homem… Isso é coisa de pobre. A gente tem que aprender com pessoas da nossa classe. Vejam o exemplo da Bruna Marquezine e da Anitta. O Neymar se meteu no meio e o que aconteceu? Nada! As duas ficaram melhores amigas e agora passeiam por Paris”.