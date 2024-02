“Amizade a gente não fez”, diz Márcia Fu sobre participantes da Fazenda

Márcia Fu se consagrou na internet como um meme ambulante, uma verdadeira queen! Em entrevista para a Caras, ela contou detalhes sobre uma possível amizade com os peões e ainda disse que não conseguiu desenvolver algo verdadeiro com ninguém.

“Vou ser bem ser sincera: amizade, amizade, a gente não fez. Não posso mentir. Mas uma pessoa que eu fiquei de boa lá dentro foi a Jake, o André (Gonçalves) e o próprio Lucas (Souza), sabe? Gosto dele. Ele nunca me destratou. Ele tem aquele jeito dele, mas cada um na sua vibe. A Kariucha, eu gosto dela, ela tem aquele jeito dela, engraçado”, destaca.

“Sou totalmente de boa. Se as pessoas quiserem me cumprimentar, vai ser bom. Mas se não quiserem, elas que estão perdendo, porque sou muito bacana. E todo mundo tem que entender que eu estava lá dentro jogando, e não é nada de maldade. O que passou, passou. Cada um na sua vibe, no seu serviço. A Nadja (Pessoa), eu também gosto muito, dei certo lá dentro. Se quiser me cumprimentar, é um favor. Quem não quiser, são dois. Sou de boa. O que ficou para mim, ficou”, continua.