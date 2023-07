Amigos de Madonna revelam que estado da cantora ainda é crítico

De acordo com o Daily Mail, amigos e familiares da cantora contaram que o seu estado ainda merece atenção dos médicos e do corpo do hospital

Madonna já recebeu alta hospitalar. Ufa! Mas o que deixou as minhas fofoqueiras preocupadas foram as declarações dos seus amigos ao Daily Mail, contando que mesmo seu estado sendo estável, ela ainda precisa receber os cuidados dos médicos do corpo especializado do hospital. A expectativa é que ela leve meses para se recuperar. “Madonna está se sentindo melhor, mas em meio ao medo de uma sepse, seus amigos dizem que pode levar meses para ela se recuperar”, disse a jornalista Katie Hind. Mesmo a rainha do pop aparecendo bem nas fotos, muitos dizem que ela estava “lutando contra uma febre baixa por um mês”. A turnê acabou tendo que ser adiada por causa da gravidade do problema.