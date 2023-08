Amazon suspende podcast de Monark, após decisão do STF

Em nota, a empresa garante que o conteúdo do influenciador, que era publicado em sua plataforma, não era monetizado.

E mais uma vez o influenciador Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark, se deu mal. Após a determinação judicial do STF de pedir o bloqueio do conteúdo do influenciador, a Amazon Music resolveu suspender o podcast que Monark de sua plataforma.

Em nota, a empresa afirma que o conteúdo de podcasts que são publicados na Amazon Music não são monetizados, garantindo que não existe nenhum tipo de repasse de valores para ser suspenso.

“A Amazon informa que não monetiza o conteúdo desses podcasts no Amazon Music, portanto não há ‘repasses de valores’ a serem suspensos, nem informações sobre valores auferidos pelos usuários a serem prestadas”, notificou a plataforma.

Notificado de que Monark havia aberto novos perfis nas redes sociais, o ministro do STF, Alexandres de Moraes pediu que fosse aberto um inquérito contra o influenciados para investigá-lo pelo crime de desobediência de decisão judicial.