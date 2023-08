Amaury Lorenzo, de Terra e Paixão, revela que recebe nudes e adora

O ator que dá vida ao personagem de Ramiro na trama da novela das 21h da Globo contou detalhes sobre o assédio do público e não escondeu que gosta de receber nudes

Minhas manas fofoqueiras já se assanharam toda e até levantaram a postura depois dessa, né? Nossa querido Ramiro de Terra e Paixão revelou que adora receber uns nudes nas suas redes sociais. O ator não deixou de contar que recebe muitos deles, em entrevista ao portal F5, e que eles vêm de todas as posições imagináveis.

“São de homens e mulheres de todas as idades. Eu vejo, mas não respondo”, disse o astro, reforçando que não se incomoda em receber o conteúdo, e que na real até gosta. Além disso, os fãs pedem algo em específico quando o encontram pessoalmente.

Ele ainda completa: “Ando na rua e as pessoas me param, me pedem para eu dar um tapinha na bunda, assim como eu dou no Kelvin [Diego Martins]. E eu dou. Não tenho problema nenhum com isso”.