Amaury Jr. fala sobre depressão e revela que teve um séria: “Agora eu sou o domador”

O apresentador contou que teve uma depressão séria há 10 anos atrás e contou com a ajuda de sua esposa e dos médicos para escapar do problema que entrou em sua vida

Amaury Jr. esteve no podcast da Caras e contou detalhes sobre um episódio traumático que viveu no passado em relação à depressão. O apresentador revelou que há 10 anos teve que lutar contra uma depressão forte e que contou com a ajuda de médico e de sua esposa para enfrentar o problema de frente. Ele ainda conta que hoje é dominador da doença em sua vida.

“Todo mundo acha que é uma frescura falar que tá com depressão, eu já tive uma séria. Questão de 10 anos atrás, que me mobilizou. Não queria mais sair de casa, não interessava mais nada. Minha mulher cuidando muito de mim e aí médico daqui, médico cuidando de lá. Enfim, passou!”, disse.

“Não sei o porquê, porque eu não tinha nada para ficar depressivo, não tinha gatilho nenhum. Agora a depressão para mim é um bicho e eu sou o domador. A gente sempre tem sintomas depressivos, não é tristeza por uma morte ou uma pessoa que a gente perde”, relata.