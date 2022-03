”Se você me quer me leve para algum lugar”, disse homem em situação de rua para mulher de personal

Em entrevista ao Metrópoles, morador de rua conta como foi o momento em que a mulher aceitou sair com ele

Se você pensou que a história da mulher que traiu o personal trainer com o morador de rua acabou, é aí que você se engana. O homem contou detalhes em entrevista ao Metrópoles de como foram parar dentro do carro com a mulher de Eduardo Alves.

“Eu disse para ela, depois de um tempo, se você me quer me leve para algum lugar”, contou. Depois ele explica que seria muito perigoso fazer algo dentro do carro perto da rodoviária, que seria melhor acharem um lugar mais reservado.

Eles dão algumas voltas e encontram um lugar com menos movimento. “Chegou um local eu falei, acho que aqui está bom, deitamos os bancos e eu disse: se você realmente me quer, tire a roupa, e ela tirou, a coisa mais linda”, contou o morador de rua.

Sandra e Eduardo, casamento continua após traição (Foto: Reprodução)

Dá para acreditar que antes de acharem um lugar para consumar o ato sexual eles já estavam com brincadeirinhas sexuais? Enquanto Sandra dirigia ela já estava com a mão boba nas partes baixas do homem.

Como vocês podem perceber a história parece que teve consentimento de ambas as partes, estando a mulher do personal dopada ou o morador de rua bêbado, essa história fica cada vez mais confusa.

Só sei que não perco nenhuma vírgula sequer.