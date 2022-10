Amanda Wanessa deixa hospital após 642 dias internada

Cantora gospel sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021 comemora estado de saúde

Essa é uma daquelas notícias que faz o nosso coração ficar quentinho e cheio de amor. Amanda Wanessa recebeu alta do hospital, depois de ficar 642 dias internada. A cantora gospel sofreu um grave acidente de carro no começo do ano passado e estava internada desde então.

“Queridos amigos, irmãos, intercessores… Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife). Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos sentimos. Essa foto de Amandinha sorrindo é de hoje! Nós, família, publicamos com muito carinho para registrar o MILAGRE! É o “retrato” da graça de Deus. Aleluia”, informou a família no Instagram da loira.

No acidente, Amanda estava dirigindo o carro com três passageiros: o pai, a filha e uma amiga. Os três se recuperam do acidente e Amanda ficou internada para recuperação.

“Ah, o Senhor é o Todo Poderoso, Jeová Rafah. Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem “começou a boa obra é fiel para cumpri-la! Amém? Você faz parte desse milagre! Pode glorificar a Deus conosco? “Fé mais Fé é igual a milagre.””, completaram na legenda.