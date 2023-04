Amanda revela ter sentimentos por Cara de Sapato: “Profundo”

Vencedora do reality show da Globo falou sobre o lutador que entrou algemado a ela na edição 23 do BBB

Depois de uma vitória linda que deixou todos os internautas com os olhos cheios de lágrimas, Amanda foi bater um papo com Patrícia Ramos e Vivian Amorim. A musa não deixou de falar sobre a sua relação com Cara de Sapato, dizendo que tem sentimentos fortes pelo lutador.

“O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção, acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia o momento dele, que batia a ansiedade. A gente buscava muita força um no outro”, disse.

Amanda ainda conta que não tem como lembrar do programa sem falar dele. “A gente conseguiu se conectar num lugar de muito carinho e respeito. Não tem como eu contar minha história sem contar a presença dele”, contou.

Apesar de tudo, ela diz que o ama, mas no sentido de amizade e não de amor como o fã clube gostaria que fosse. Afe!