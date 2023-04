Amanda revela planos para o prêmio do BBB

Vencedora da edição 23 do reality da Globo disse que vai pagar o Fies com o valor que recebeu do programa

Depois de se tornar a mais nova vencedora do BBB, Amanda já tem planos diante da bolada que ganhou participando do reality da Globo. A musa contou para Patrícia Ramos e Vivian Amorim que pretende pagar o Fies, já que financiou 100% de sua faculdade. “Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder [pagar]. Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir”, disse ela. Vale ressaltar que dentro da casa ela ainda garantiu diversos prêmios, como um carro 0km. Amanda ainda rebateu os comentários que fosse planta dentro da edição: “Planta fica milionária? Planta ganha esse programa?”, questionou.