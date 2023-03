Amanda é a que mais ganhou prêmios no BBB, o reality já distribuiu mais de R$562 em prêmios

Amandinha levou uma Chevrolet Midnight depois de vencer a prova do anjo no dia 11 de fevereiro

Olha ela! Amandinha já é uma das musas mais premiadas da casa mais vigiada do Brasil de acordo com o Jornal Extra. Muitos dirão que ela já ganhou a edição por levar o coração de Cara de Sapato, mas o patrimônio da médica dentro do BBB já conta com um carro, vales compra, uma reforma para sua casa, produtos e uma caixa de som.

O último prêmio que a musa levou de valor alto para casa foi uma Chevrolet Midnight, avaliada em R$300 mil, segundo matéria publicada pelo Extra. O parceiro da sister também é um dos melhores colocados em relação aos prêmios da casa, Sapato levou uma Chevrolet Montana para casa.

A edição já distribuiu mais de R$526 mil em prêmios aos brothers, sem levar em consideração os brindes que eles ganham, como bolsa de estudo e produtos.