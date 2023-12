Álvaro Xaro anuncia o fim de seu noivado com Victor Vitorino

O influenciador afirma que essa decisão foi tomada pelo ex-noivo e garante que o término não envolve nenhum tipo de traição.

Meus amores,através das suas redes sociais, o influenciador digital Álvaro Xaro revelou que o seu noivado com o Victor Vitorino chegou ao fim. De acordo com ele, a decisão de colocar um ponto final na relação foi do ex-noivo, que decidiu fazer isso através de uma mensagem de texto.

“Mozi terminou o noivado comigo por mensagem no dia 29/11/23 e desde então tentei uma reconciliação ou colocar um ponto final de uma forma digna. No sábado, eu acatei o seu pedido. Conversamos ontem e está tudo bem ou quase, dentro dos conformes”, ele revelou.

Logo em seguida, Álvaro descarta qualquer suposta traição, de ambas as partes, afirmando que confiança foi algo que não faltou entre eles.

“Não houve traição e não tem qualquer relação com os últimos dias, em que eu estava ajudando meu amigo em seu trabalho e me divertindo como qualquer um que estava lá presente. Sempre nos respeitamos e tivemos liberdade para ir onde e quando quisermos”, declarou o influenciador, que continuou: “Nunca foi ‘vida de solteiro’ até porque do primeiro ao último copo ambos se ligavam para matar um pouquinho da saudade. Confiança é o nome disso e graças a Deus sempre tivemos um com outro. Não tentem achar um culpado. O que eu vejo são dois imaturos”.

Por fim, Álvaro afirma que o antigo companheiro mudou a sua vida e garante que deseja tudo o que há de melhor para ele, mesmo eles nçao estando mais juntos.

“Há alguns meses as coisas já não estavam como antes e acredito que assim será melhor para os dois. Desejo todo sucesso do mundo ao meu companheiro desses quase dois anos. Sem dúvidas, ele foi uma pessoa incrível, que me transformou no ser humano que sou hoje”, finalizou o influenciador.