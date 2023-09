Alunos de medicina que participaram do “punhetaço” são expulsos da UNISA

"Privilégio de classe"é poder baixar as calças num jogo feminino de vôlei,fazer um"punhetaço coletivo" e sair de boa. Vc tem noção do que aconteceria se homens pretos e pobres fizessem algo minimamente parecido com o que fizeram os alunos de medicina da @UnisaOficial? #justiça pic.twitter.com/VZlCdTwacU