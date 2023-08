Aluno é colocado para fora de sala de aula por estar de chinelo

A mãe do aluno de escola pública disse que ele foi de chinelo porque seu tênis tinha rasgado

Minhas amigas do Leblon estavam chocadas com o caso do aluno que foi colocado para fora da sala de aula por estar de chinelo. Eu fiquei sabendo e fui pesquisar detalhes, de acordo com o G1, a mãe do jovem contou que ele tinha ido à escola de chinelo pois seu tênis tinha furado e não tinham dinheiro para comprar um novo.

A Secretaria de Educação de São José, em Boa Vista, disse que vai apurar o caso por não existirem regras sobre os calçados dos alunos que frequentam a escola.

“Ele me ligou e falou ‘mãe, eu estou aqui no terminal, não tem ônibus para voltar [para casa]’. Ele me ligou chorando, dizendo ‘mãe, aconteceu que me tiraram da escola'”, relatou a mãe, acrescentando que o menino ficou cerca de 2 horas na rua, fora da escola porque não tinha como ir embora