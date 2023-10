Allan Soares, noivo de Flordelis, diz que quer se casar com a pastora dentro do presídio: “Amor da minha vida”

O produtor de música gospel conversou com o Domingo Espetacular e contou seu desejos com a ex-deputada federal

Allan Soares coberto com o Domingo Espetacular e contou o seu desejo de casar-se com Flordelis dentro do presídio que ela foi condenada pela morte do seu ex-marido a 50 anos de prisão. O produtor ainda disse que não tem visita íntima com ela e que os dois apenas ficam conversando nas visitas ao presídio.

“Uma mulher forte que já sofreu muito nessa vida passou por momentos dificílimos, uma mulher incrível, o amor da minha vida”, disse.

Ele ainda completa: “A gente está com pretensão de casar dentro da cadeia, existe a justiça itinerante que vai até o presídio. Não temos visita íntima até porque não tem o espaço, nós ficamos ali conversando o dia todo”, finalizou.