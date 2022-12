Alisson Becker abre o coração: “Ainda muito difícil de lidar com essa derrota”

Goleiro da Seleção Brasileira quebrou o silêncio após o time do Brasil Ser eliminado do duelo contra a Croácia

O goleiro da Seleção Brasileira se pronunciou diante da derrota do time brasileiro nas quartas de finais da Copa do Mundo. Alisson Becker desabafou em um texto no Instagram e disse estar sendo um momento difícil de lidar com a derrota, mas que mesmo assim ele se orgulha de ter feito parte do grupo.

“Ainda muito difícil de lidar com essa derrota. Mas ao mesmo tempo sinto orgulho de ter feito parte desse grupo, que lutou e deixou tudo que tinha dentro de campo! O futebol que me deu muitas alegrias, também me deu tristezas, e essa a maior delas! Vai levar tempo pra cicatrizar essa ferida, mas ela vai cicatrizar”, disse ele.

O goleiro da Seleção ainda continuou: “Seguiremos em frente, nos reconstruindo e nos fortalecendo ainda mais, porque no final das contas, é esse o efeito do fracasso em nós quando o encaramos frente a frente, nos FORTALECE! Obrigado a todos que torceram por nós nessa copa! O sonho continua vivo…”, escreveu.