Alinne Prado é atingida por explosão de panela de pressão

Meu Deus! Já contei para vocês que morro de medo de panela de pressão. Alinne Prado passou o maior sufoco com a sua bem no horário do almoço, sendo atingida pelo líquido que estava dentro da panela na hora da explosão. Ela chegou a mostrar as fotos das queimaduras em suas redes sociais.

A apresentadora ainda relata que contou com a ajuda de seu filho para lidar com o problema.

“Tenham babosa (aloe vera) em casa!!! Hoje minha panela de pressão explodiu quando eu estava fazendo almoço. Foi um susto medonho! Por isso, tive uma descarga de adrenalina, comecei a tremer e Arthur correu para me ajudar (foi safo demais o moleque). Pedi para ele pegar a faca e arrancar uma folha de babosa. Enquanto ele cortava a planta, passei gelo (o que é errado) e começaram a surgir bolhas. Assim que passei a babosa, as bolhas diminuíram e a vermelhidão tb. Entrei na piscina para a pele parar de cozinhar. Falei com Bruno e ele mandou comprar sulfadiazina de prata, o que aliviou muito a dor. Enfim, agora nunca mais vou querer usar panela de pressão e a babosa, que eu já amava, agora tem meu amor triplicado!”, disse ela, que não deu mais informações sobre seu quadro de saúde.