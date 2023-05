Aline Wirley retorna às redes sociais: “Precisei descansar”

Ex-BBB e Rouge contou detalhes sobre o seu retorno para as redes sociais depois de um detox ao chegar na final do reality show da Globo

Muitos repararam que Aline Wirley tinha sumido das redes sociais e sem dar detalhes ela resolveu retornar para elas. A ex-BBB e ex-Rouge contou que precisava descansar após a intensidade do reality da Globo e ainda mandou um recado para os seus fãs e seguidores que nunca a desacompanharam.

“Eu precisei ir descansar essa semana que passou, silenciar, ficar com meu filho… Eu estava com muita saudade, muito tempo longe dele, né? Ficar com meu marido, e me reconectar comigo mesma. Para entender um monte de coisa, sabe? O BBB é um programa incrível, uma experiência única e também muito desafiadora”, disse a cantora.

Aline ainda agradeceu o carinho das pessoas e dos fãs que sempre estiveram com ela. “A gente não faz nada sozinha nessa vida, meu desejo é abraçar cada um de vocês pessoalmente, em gratidão”, completou.