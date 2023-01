Aline Wirley fala sobre amizade com integrantes de Rouge: “Melhor como amigas do que como Rouge”

Sister revelou detalhes sobre o grupo musical de sucesso nos anos 2000 em conversa com Bruno Nogueira

Vocês pensaram que Aline Wirley não iria dar detalhes sobre o Rouge? Se enganaram! Em conversa com Bruno Nogueira ela contou que elas se dão bem, mas como amigas, porque como grupo musical a situação não rola da mesma forma.

“Vocês se dão bem?”, perguntou Bruno. “A gente se dá bem, mas é melhor como amigas, como pessoas físicas, do que como Rouge. Como Rouge, as coisas aparecem”, disse ela. “Tem o estresse de tudo, as cobranças, né”, concordou o brother, que ainda foi além: “Mas, assim, abalou a amizade?”.

Aline respondeu que sim, que abala, e ainda relembrou do encontro que elas tiveram. “Dessa última vez que a gente se encontrou, foi muito legal”, afirmou. “Em 2015, quando a gente se encontrou, foi mais caótico. A gente fez uma turnê, a gente fez um disco, foi mais caótico em 2015”, lembrou.