Aline Wirley e Igor Rickli estão em processo de adoção

Em conversa com a Folha de São Paulo, o casal contou que está em processo final para a adoção de uma criança de 6 anos

A família da nossa querida Aline Wirley vai crescer com a chegada de uma criança. A cantora e o seu marido, Igor Rickli, conversaram com a Folha de São Paulo e revelaram que estão em processo de adoção de uma criança de 6 anos. Vale ressaltar que o casal já têm Antônio, de 8 anos.

“A possibilidade do nosso filho chegar está cada dia mais próxima”, disse o ator, que também explicou que os dois estão realizando um sonho antigo, cumprindo todas as etapas do processo há três anos com procura de uma criança na faixa de 6 anos de idade.

“Dessa faixa em diante, não existe tanta procura na fila de adoção. É triste falar isso, mas é a realidade. Eu espero trabalhar muito para poder adotar muitas outras no futuro”, explicou ele.