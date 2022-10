Aline Prado conta sobre demissão da Globo: “Foi um baque”

Jornalista contou detalhes da sua demissão no plim plim e ainda disse que o fato secou seu leite

Não é fácil ser mulher no Brasil, isso todos nós sabemos, mas a situação fica ainda pior quando sabemos de situações que as nossas musas da TV brasileira já passaram. Alinne Prado contou detalhes da sua demissão do plim plim no podcast ‘Vaca Cast’, dizendo que a demissão foi um baque e que até secou o seu leite.

“Foi a coisa mais linda, minha primeira ultrassonografia foi ao vivo, eu descobri o sexo do Arthur… Aí no dia que voltei de licença-maternidade, fui demitida, porque contrataram dois homens para o meu lugar… Nossa, meu leite secou na época, foi um baque, primeira vez que tô falando sobre isso”, afirmou.

A musa ainda relembra sua passagem pelo Vídeo Show: “Era só para cobrir férias no ‘Vídeo Show’, aí eles foram gostando do meu trabalho, fui crescendo, fui pegando reportagens especiais, até eu chegar na bancada, sendo a primeira negra a sentar na bancada do entretenimento da TV”, contou.