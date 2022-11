Aline Campos e Jesus Luz esperam o primeiro filho

A atriz e o dj anunciaram nas redes sociais com um post romântico a chegada de um filho na relação

Essa coluna é só amor quando os famosos decidem procriarem e gerarem vidas mais que especiais. Aline Campos e Jesus Luz já estiveram por aqui e anunciaram ontem (09), que estão esperando o primeiro filho.

O anúncio foi feito por meio de um post bem romântico com uma série de fotos vestindo robes em um quarto de hotel.

“Nosso filho tá vindo”, escreveu Aline que já é mãe do menino Nathan, fruto do seu relacionamento com o empresário Rodrigo Riscado.

Jesus Luz também já tem uma filha, Madalena, que nasceu em 2019, fruto do relacionamento com a Dj Carol Ramiro.