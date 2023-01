Aline Campos desmente traição: “Nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando”

Modelo teve que voltar às redes sociais para esclarecer os boatos que rolam soltos diante da sua história com o ex-namorado, Jesus Luz

Do nada! Jesus Luz e Aline Campos deram o que falar nas redes sociais depois de um romance turbulento e um término relâmpago que deixou todos de boca aberta. A modelo precisou usar as redes sociais e esclarecer os boatos que rondam o seu término com o dj, aliás, o início.

“Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas”, iniciou.

O babado é que a web e a ex-namorada de Jesus, acreditam que eles se relacionaram enquanto ele ainda namorava uma outra. “Eu nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando (…) por mais que seria rápido. Eu não escolheria me relacionar com um cara que acabou de terminar um relacionamento”, disse.

“Isso é muito triste de ver, nunca fiquei com ele quando era casado. Coloquem a mão no coração de vocês, na consciência e comecem a pensar: ‘e se a Aline está falando a verdade?’ Foi inevitável”, pediu ela.