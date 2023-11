Alicia X é eliminada da Fazenda

Após a noite de eliminação a irmão de Mc Daniel levou a pior na votação dos internautas e se despediu dos peões

Depois de disputar sua vaga no reality da Record com André Gonçalves e Shay, Alicia teve que se despedir dos colegas de reality para voltar para casa. A irmã de Mc Daniel recebeu apenas 4,62% dos votos. Vale ressaltar que ela foi parar na roça por causa do Poder Branco que estava com Lily Nobre.

“Não é fácil, nem um pouco [participar]”, disse ela, que torce para a vitória de Kally Fonseca. “Amo muito todos do Paiol, a gente uma estratégia, mas para mim a Kally carrega muito uma energia brasileira. Queria muito que eles soubessem que eles vivem no meu coração. Gratidão demais”, completou.

Sucesso aqui fora, musa!