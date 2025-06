Alice Wegmann revela como uma personagem lhe ajudou a curar os traumas de um abuso sexual

Gente, estou aqui na praia do Leme aproveitando esse dia lindo e ensolarado e tomando um matezinho bem gelado, quando recebo um áudio da minha amiga de Santa Teresa comentando sobre a Alice Wegmann.

Acontece que a atriz que está atualmente no ar no remake de Vale Tudo, revelou durante uma entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, no ar no perfil do Jornal OGLOBO no Youtube, como sua personagem Carolina, da série “Justiça 2” a ajudou a lidar com a violência de um abuso sexual que ela sofreu no passado.

“A vida inteira tive dificuldade de falar. Quando, finalmente, consegui compartilhar, entendi que não estava sozinha, que não era a única. E isso alivia”, afirmou Alice.

A artista contou que as consequências emocionais do abuso que sofreu permaneceu em sua vida por anos, incluindo sentimentos persistentes de culpa. Além disso, ela comentou que apesar da temática delicada das cenas com Murilo Benício, ela reforçou o ambiente seguro durante as filmagens.

“Apesar de ser uma história pesada, a gente conseguia dar risada junto no intervalo. Eu me sentia segura, acolhida”, disse.

Alice disse que essa personagem despertou reações físicas e emocionais intensas. “Tinha dias que o meu corpo doía inteiro, eu ficava mal”, declarou a atriz, visivelmente emocionada durante a entrevista.

Ao ser questionada sobre os efeitos do abuso em sua vida sexual, Alice respondeu sem rodeios: “Totalmente. Fui redescobrir meus prazeres depois de longo tempo. Muitas vezes, você liga o sexo à culpa. Não se permite viver o prazer por conta disso.”

Ela disse que a experiência com Justiça 2 lhe ajudou bastante com seu próprio trauma. “Foi um trabalho que mudou minha vida, em que vivi esse processo de entendimento e de cura, de olhar para aquilo e saber que aquela história da Carolina também tinha sido um pouco a minha”, afirmou.

“O teatro e o audiovisual me salvaram. Não sei o que seria da minha vida sem isso sem uma personagem como essa. Sem as séries, os livros que eu li. A arte muda os nossos mundos mesmo. E um tema como esse precisa ser colocado, falado. Ter esse espaço foi um presente.”