Alice Wegmann desmente affair com Humberto Carrão e declara: “Existe um encantamento”

Amores, estou no Arpoador participando de um piquenique regado a fofocas e lanchinhos de dar água na boca com as amigas fluminenses. Eis que, enquanto comentamos sobre ‘Vale Tudo’, uma delas contou sobre o fim dos boatos de romance fora da telinha entre dois atores e amigos de longa data, cuja interação tem mais química que meu shampoo.

Acontece que, em entrevista ao ‘Conversa Vai, Conversa Vem’, do jornal O Globo, a atriz Alice Wegmann, de 29 anos, esclareceu alguns rumores de sua vida pessoal, entre eles, o suposto affair com Humberto Carrão, de 33 anos.

“Humberto sempre foi muito discreto em relação à vida pessoal dele, eu também sou muito discreta e as pessoas demoraram muito para ver que eu tinha terminado com meu último namorado. Não sou uma pessoa de sair falando por aí”, iniciou a intérprete de Solange Duprat.

Foto: Reprodução

Os atores, que contracenam em ‘Vale Tudo’, são grandes amigos e quase sempre são clicados juntos, em momentos descontraídos fora das câmeras globais, fato que intensificou os rumores sobre o romance.

Durante o bate-papo, Alice expressou toda admiração que sente por Carrão como amigo e profissional.

“Quando nos reencontramos, mais maduros, nos reconhecemos. É legal olhar e falar: ‘Caramba, que pessoa legal você se tornou’. É mágico. Amor genuíno. A gente é amigo, não estamos namorando. Mas eu acho que existe, sim, um encantamento”, reforçou.

E continuou rasgando elogios ao colega: “Que bom que eu encontrei um parceiro que está alinhado aos meus valores, o meu ideal de mundo, que olha pra equipe com carinho e não só para o umbigo dele, que joga com você, que conversa sobre o futuro da novela, da TV, do cinema.”

Por fim, Alice Wegmann destacou que a relação genuína de amizade entre eles faz com que as pessoas os imaginem como um casal.

“A gente sonha junto, e quando isso acontece, as pessoas acabam torcendo”, completou.