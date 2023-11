Alfonso Herrera fala sobre RBD e descarta possível apresentação especial

O ator esteve em entrevista coletiva e falou sobre o sucesso da banda depois de anos sem fazer os shows que deixaram os fãs alucinados

Não preciso nem contar nada que vocês já sabem a loucura que foi a passagem do RBD pelo Brasil e pelo mundo em sua turnê ‘Soy Rebelde Tour’. O que os fãs não esperavam era ver a falta de Alfonso Herrera no grupo. O ator falou sobre o sucesso da banda e negou que possa fazer uma apresentação especial junto ao grupo no seu último show.

“Absolutamente nada. É a primeira vez que escuto isso. Mas posso dizer que estou muito feliz por tudo o que eles estão vivendo. Está tudo incrível, os shows estão incríveis, o sucesso que eles estão tendo, e penso que o mais importante é focar na parte boa”, disse ele, durante uma entrevista coletiva.

Desde que o RBD anunciou que iria realizar diversos shows em uma turnê especial, Poncho, como também é conhecido pelos fãs, sempre deixou claro que não se interessava em fazer participações. “Temos que focar na importância que eles têm, como mexicanos, no Brasil, nos Estados Unidos, então é fantástico o que estão conseguindo”, disse ele.