Alexandre Garcia culpa as barragens do PT pelo desastre no RS e AGU entra com ação alegando desinformação

Advogado-Geral da União, Jorge Messias acionou Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia contra o jornalista Alexandre Garcia

Fake news não mais e aqui não passa NADA! O advogado-geral da União no governo Lula acionou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para desmentir o jornalista Alexandre Garcia, da revista Oeste, que fez diversos comentários envolvendo o PT na tragédia no Rio Grande do Sul, que deixou 46 mortos.

“A chuva foi a causa original. Mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente. Imagina a ponte de ferro que caiu, que foi levada: o pilar da ponte tem uma altura que equivale a um prédio de seis andares. E a água subiu de repente”, inventou no Youtube.

Jorge Messias diz: “Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista [Alexandre Garcia]. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas”, afirmou.

