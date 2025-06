Alexandre Frota revela convite de Cauã Reymond para minissérie Globoplay: “Me senti honrado”

Gente, após terminar uma reunião super produtiva em meu escritório, fui à copa para preparar um matcha latte, eis que fico sabendo que um galã global propôs o retorno de Frota às telinhas através de um novo projeto ambicioso da Glô…

Acontece que, durante uma entrevista ao programa da coluna Gente, o ex-ator e vereador de Cotia (PDT-SP), Alexandre Frota, de 61 anos, revelou que foi convidado pelo ator Cauã Reymond, de 45 anos, para integrar o elenco de ‘Mata-Mata’, nova minissérie Globoplay, e afirmou que está considerando a possibilidade.

“Recentemente ele me ligou para entender como está o meu tempo, o que penso, se gostaria, a gente conversou bastante, conversei também com o diretor”, iniciou o político.

Durante o bate-papo, Frota garantiu que, desde que recebeu a proposta para voltar a atuar, tem refletido se este seria o momento certo para retornar às telinhas.

“As coisas estão caminhando, estão se ajustando, caso venha a dar certo para mim, será um prazer estar num projeto assim. Mas nada foi decidido”, afirmou.

O vereador revelou surpresa pelo convite e rasgou elogios ao galã de Vale Tudo (Reprodução/Internet)

Sobre o convite, o vereador expressou gratidão a Reymond e admitiu que ficou surpreso com a oportunidade.

“Me senti muito honrado do Cauã Reymond me ligar para falar que gostaria que estivesse junto, para mim foi muito bacana, me pegou de surpresa”, celebrou.

Antes de finalizar o assunto, Alexandre Frota comparou seu auge de atuação e beleza na década de 1980 à fase atual de Cauã.

“O Cauã é o Frota dos anos 80, ele próprio falou para mim que sempre me achou muito bonito. Outro dia ele me ligou e falou: ‘ei bonitão’, falei: ‘bonitão? Eu? Somos’. Ele me ligou uma vez falando: ‘Sempre te assisti, te acho um cara diferenciado, você consegue se reinventar’. Muita gente fala isso”, concluiu.

Amores, estou torcendo horrores para que o Frota aceite essa proposta e faça seu retorno triunfal aos Estúdios Globo!