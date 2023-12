Alexandre de Morais derruba ação judicial de Rachel Sheherazade contra o SBT

A jornalista pedia uma indenização de R$8 milhões para a emissora, por ter lhe contratado como PJ ao invés de ter assinado sua carteira de trabalho.

Pessoal, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, ontem (07) o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a ação judicial trabalhista que a jornalista e ex-Fazenda, Rachel Sheherazade, estava movendo contra o SBT.

Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes julgou improcedente o pedido de indenização milionário, de R$8 milhões, que estava sendo feito pela jornalista, que acusou a emissora de ter te contratado como pessoa jurídica ao invés de assinar a sua carteira de trabalho, seguindo as normas da CLT.

“Julgo procedente o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo improcedente a ação trabalhista em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho”, apontou o ministro do STF.