Alexandre de Moraes dá palestra na Itália financiada por universidade que apoiou o Kit Covid

Unialfa é parte do grupo goiano José Alves, que patrocinou a produção de fake news, e tem uma indústria farmacêutica, a Vitamedic

Xandão o que está acontecendo, meu rei, meu ícone. Estava fazendo a minha caminhada matinal pelo Leblon quando me deparo com esse comentário entre as tiazinhas rebeldes de Ipanema. Fui pesquisar como boa fofoqueira e é real, você esteve na Itália para dar uma palestra para a Unialfa aquela que defende a Ivermectina.

O evento foi promovido por uma faculdade condenada por financiar a divulgação do uso se Kit Covid com Ivermectina e Cloroquina. A palestra aconteceu na Universidade de Siena e foi financiada pela Unialfa. Alexandre de Moraes fazia parte de uns dos 30 palestrantes.