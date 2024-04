Alexandre Correa revela vício em álcool e cocaína: “Me destruía” 

Genteee, eu estou passadaaa! Na noite de ontem (05), em entrevista ao colunista Ricardo Feltrin, o empresário e ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, abriu o jogo e revelou que já foi viciado em álcool e em cocaína.

“Eu sei o mal que isso fez para mim. Nunca me dei bem com álcool e muito menos com outras drogas… A cocaína eu usava esporadicamente, mas me destruía tanto mental como fisicamente”, revelou Alexandre.

Já tendo passado por duas internações em clínicas de reabilitação, o empresário relata como foi sua experiência em cada uma delas.

De acordo com ele, sua primeira internação foi em 2012, em uma clínica na Granja Julieta, em São Paulo, que foi indicada por um psiquiatra a quem ele considera péssimo.

“Fiquei internado nessa clínica, que fica na Granja Julieta (Grande SP), por 7 dias. Não me ajudou em nada. O lugar era horrível. Entrei e saí pela porta da frente para nunca mais voltar”, continuou o empresário.

Já a sua segunda internação, foi em 2018, em um lugar chamado Lapinha, que foi indicado por seu atual psiquiatra, Marcelo Ribeiro.

“O lugar é lindo, o tratamento foi difícil, mas incrível. Desde o dia que entrei lá, nunca mais usei nada, estou abstêmio. E vou continuar assim, a despeito de todas as dificuldades”, finalizou Alexandre.