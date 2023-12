Alexandre Correa recebe o direito de visitar o filho

A juíza da vara familiar definiu que os avós paternos do menino podem ir buscá-lo na casa da mãe para levá-lo para encontrar o pai

Finalmente Alexandre Correa conseguiu o que tanto queria, que era ver o seu filho com Ana Hickmann, Ale. O empresário recebeu autorização da justiça para ter uma rotina de visitação ao seu filho. Os avós paternos do menino podem ir buscá-lo na casa da mãe para levá-lo para encontrar o pai em determinados dias da semana.

Além disso, a juíza também definiu que o menino passe alguns dias das férias com o pai e o destino da viagem deve ser informado para a mãe.

“Filho foram 3 horas que valeram demais! Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais Ale. A melhor parte quando disse firme e seguro: “Eu sou o homem da casa agora, pai”. Amo você até o infinito”, contou.