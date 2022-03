Ana Hickmann acha bumbum de Alê Corrêa a coisa mais sexy nele

A ex-modelo revelou que a primeira coisa que olhou no empresário foi o bumbum

“Cavalo velho que continua dando no couro, meu amor”, foram as palavras de Ana Hickmann para seu marido, Alexandre Corrêa, no seu canal do Youtube quando foi questionada sobre a parte que acha mais sexy no empresário, que morreu de vergonha com a resposta da ex-modelo.

Ana Hickmann revela que a primeira coisa que viu em Alê foi o bumbum (Foto: Reprodução)

A loira não teve papas na língua e revelou que a parte que acha mais sexy em Alê é o bumbum. “A primeira coisa que eu olhei no Alê, ele morre de vergonha quando eu falo isso, mas foi o bumbum dele”, contou.

Alê tampou o rosto com as mãos e morreu de vergonha da situação. Fica com vergonha não Alê, somos bonzinhos com você e acreditamos no bom gosto da Ana.