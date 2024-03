Alexandre Correa alfineta Edu Guedes: “Dá em cima de mulher casada”

Meu Deus do céu! Alexandre Correa usou suas redes sociais para atacar Edu Guedes e pesou a mão nos xingamentos ao chef de cozinha. O ex-marido de Ana Hickmann chegou a chamar ele de talarico e que dá em cima de mulher casada, tudo isso aconteceu após ele saber que Edu está em processo contra ele.

“Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada”, disse ele.

E completou: “Não suficiente, coloca o meu filho pra falar no seu celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você”.