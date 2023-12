Alexandre Correa acusa Ana Hickmann de lucrar com sua “vitimização”

O empresário e ex da apresentadora volta a afirmar que ela simulou uma agressão que não aconteceu.

Meus amadores, após cerca de um mês dele ter sido acusado nacionalmente de agredir sua ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann, em entrevista ao site F5, o empresário Alexandre Corrêa, afirmou que a ex está utilizando da simulação de uma agressão para lucrar com sua vitimização.

“Indo ao ponto desse processo de vitimização da Ana, de obter lucros com isso, com trabalhos que aproveitem essa exponencial aparição na imprensa (talvez na história desse país nunca tenha [havido] algo tão comentado), faz parte do que entendo como um grande plano,” iniciou Alexandre, que continuou:

“Ana simulou uma agressão, uma agressão que não houve, agressão essa que tem uma cozinheira que testemunha que nunca houve, que não houve no dia, mas parece que todos ignoram o fato. Então a minha palavra e a de uma cozinheira não valem, vale a palavra da Ana Hickmann, que garante que foi agredida”, afirmou o empresário.

Por fim, ele afirma que a ex-mulher jogou anos de casamento fora para se vitimizar em nível nacional, fazendo com que ele se tornasse o inimigo número um dos brasileiros.

“A Ana Hickmann jogou 25 anos de relacionamento no lixo, me deixando o posto de inimigo público, e me tornei o inimigo público número um do Brasil, sinto isso na pele. Sem vitimização e tarde demais, não tenho a menor esperança de que isso mude, e ela se tornou a maior vítima nacional”, finalizou.