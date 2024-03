Alexandre Correa abri vaquinha nas redes sociais: “Conto com o apoio de vocês”

O empresário informou que o dinheiro arrecadado será para pagar seus mantimentos básicos e as suas despesas judiciais.

Gentee, eu estou completamente chocada com isso! Em meio a toda guerra judicial que o empresário Alexandre Correa está vivendo com a sua ex-esposa, a empresária e apresentadora Ana Hickmann, recentemente ele utilizou as suas redes sociais para divulgar uma vaquinha com seus seguidores, com o intuito de conseguir pagar suas despesas judiciais

“Passando pra agradecer todos pela ajuda na vaquinha, tem ajudado demais, literalmente salvado a minha pele, principalmente com algumas pequenas despesas processuais”, iniciou Alexandre, que logo em seguida explicou: “Como todos sabem, e os que não sabem, seria importante saber, pois devo satisfação, estou fazendo hoje 137 dias afastado das empresas por conta de uma medida protetiva que, covardemente, Ana Hickmann adotou. Com isso, não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta, nada”.

Continuando, o empresário afirma que lhe foi tirado o que era seu por direito, após 25 anos de trabalho e faz um apelo para seus seguidores.

“Me foi subtraído tudo aquilo que eu tinha de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na justiça e que tudo isso vai se reverter… Sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha, qualquer ordem de valor, 50 centavos ou qualquer coisa que vocês possam me ajudar para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantimento de supermercado. Muito obrigado a todos”, concluiu Alexandre.