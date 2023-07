 Alex Escobar revela que diretor de canal de entretenimento adultos o colocou dentro da TV Globo: “Foi maravilhoso”

O jornalista esportivo conta uma experiência engraçada que vivenciou ao fazer um teste na Globosat.

Amores, durante a sua participação no podcast Papagaio Falante, que é apresentado pelos comunicadores Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o jornalista esportivo Alex Escobar, que atualmente apresenta o quadro de esportes do programa “Fantástico”, revelou como conseguiu um emprego na TV Globo.

Escobar conta que quando trabalhava de radialista foi convidado para participar de um evento onde conheceu um homem, a quem ele chama de Vinicius, que se apresentou como diretor do canal Sexy Hot, canal de conteúdos adultos que pertence ao Grupo Globo.

Segundo o jornalista, o tal Vinicius não só ficou interessado em levá-lo para trabalhar na empresa, como também lhe conseguiu uma teste para comentarista e narrador na área esportiva da emissora.

“Ele [Vinícius] puxou um cartão, falou ‘sou diretor do Sexy Hot’… mas o Sexy Hot é da Globosat… ele falou ‘eu conheço todo mundo lá no esporte [da Globo]’. Meu irmão, foi maravilhoso. Aí marcou de eu ir lá, ele falou ‘vou marcar um teste para você de comentarista e narrador’. [O Vinícius] pegou o telefone lá na hora e ligou para o diretor, falou: ‘tô com um maluco aqui do Rock Bola…’, e realmente, dois dias depois fui lá na Globo Sat [para fazer o teste]”, iniciou Escobar.

Logo em seguida, o jornalista conta que ao chegar na Globo Sat, se deparou com uma cena completamente inusitada. Alguns funcionários estavam assistindo filmes pornográficos, para analisar o que deveria ir para o ar, ou não, o canal Sexy Hot.

“Foi engraçado que eu entrei, e a sala na frente dele [tinham]umas cinco, seis pessoas vendo filmes de sacanagem, cara. Eles ficavam analisando filmes para passar no Sexy Hot. Entrei, naquela cena, seis televisões, com o couro comendo. Aí ele me levou na sala do diretor do Sport TV, fiz o teste e aí fui para a televisão”, relembrou Alex.