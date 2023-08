Alex Atala faz declaração para Erick Jacquin ao vivo e faz chefe chorar

O chefe de cozinha foi convidado para uma prova no MasterChef Brasil e não deixou de dizer belas palavras ao colega de profissão

Não precisava nem que minhas queridas colegas do Leme me ligassem para contar o momento emocionante que ocorreu no MasterChef com a presença do chef Alex Atala. O muso abriu o seu coração e se declarou para Erick Jacquin, contando que queria ser igual a ele no início.

“Durante muitos anos, eu queria ser igual a ele. Um dia, o Jacquin olhou para a minha cara e falou: ‘Alex, você cozinha muito bem, mas você não vai fazer cozinha francesa tão bem quanto eu. Vai fazer cozinha brasileira’”, contou.

Jacquin foi um dos primeiros chefes que ele conheceu no Brasil e em 1994 ele acabou conhecendo Atala em um evento onde ele era uma espécie de ‘faz-tudo’. Erick não deixou de ficar emocionado com a homenagem.