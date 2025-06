Alessandra Batista, ex-bailarina do Faustão e Legendete, comemora aniversário e retorno à TV: “hora de abrir meu diário pessoal”

A influencer, modelo e ex-bailarina do Faustão, Alessandra Batista, que também brilhou como Legendete, na Record TV, e em diversos outros trabalhos na televisão, comemora sua nova fase na carreira com direito a retorno triunfal às telinhas. Ela completou 31 anos e estrelou um ensaio especial de aniversário.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Após uma temporada fora do Brasil, onde campanhas publicitárias e de moda, Alessandra retorna ao país pronta para compartilhar não só sua beleza e talento, mas também seus bastidores, histórias e segredos de uma carreira marcada por sucesso, superação e muito brilho.

Foto: Divulgação

“Chegou o momento de abrir meu diário pessoal. Quero dividir com o público tudo aquilo que me trouxe até aqui: os momentos incríveis, os perrengues, as superações e os bastidores da minha trajetória”, contou Alessandra, empolgada com essa nova fase.

Foto: Divulgação

A morena, dona de um corpo escultural e de uma presença de palco que sempre encantou o público, agora também se dedica a compartilhar sua experiência no universo da moda e da autoestima. Além dos compromissos como influenciadora, modelo e apresentadora, Alessandra hoje atua como consultora de imagem e estilo, ajudando outras mulheres a resgatarem sua melhor versão.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Entre trabalhos na TV, campanhas e sua atuação como consultora, Alessandra Batista prova que sua carreira está mais aquecida do que nunca. A musa concilia gravações, participações em programas e consultorias que buscam não só seu olhar apurado para moda, mas também sua energia, carisma e autenticidade.

Foto: Divulgação

“Tudo que vivi até aqui faz parte de quem eu sou. E agora quero usar minha história pra inspirar outras mulheres a acreditarem no seu potencial”, afirma. “Nessa nova fase, além da TV, tenho a missão de falar de estilo, moda e tendências. O foco da minha carreira agora é esse”.