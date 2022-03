Mathias paga tudo que fez em hospício com tratamento desumano

Em ‘Além da Ilusão’ o ex-juiz viverá o terror, sendo submetido a terapias controversas

Depois de tantas maldades e tantos surtos, Mathis, Antonio Calloni, será internado em um hospício para receber tratamento. O que não estava escrito é o tanto que o ex-juiz sofreria com as terapias controversas que é exposto.

Mathias é internado em hospício (Foto: Reprodução)

Dentro do “hospital” ele será obrigado a usar camisa de força e passar por tratamento de choque, tendo várias crises convulsivas devido a uma série de injeções de insulina. O amigo Leônidas, Eriberto Leão, ainda pedirá para tirar o amigo do hospício. “Me deixem levar meu amigo embora daqui”, indaga.

Todos os personagens que cercavam o ex-juiz não tiveram escolha do que fazer com Mathias, mas a escolha foi dada como certa por Violeta, Malu Galli, que já não tinha mais opções para tratar o marido, depois que ele colocou a vida de Clarinha em risco.

Durante a crise, Mathias acreditou que Clarinha era a filha perdida de Heloísa, Paloma Duarte, fato que o fez tentar desaparecer com a menina em um rio. A menina foi salva por pouco com Leônidas se jogando no rio e pegando a menina.

Aplicação de insulina faz Mathias convulsionar (Foto: Reprodução)

O tecelão não sairá da instituição que se encontra o ex-juiz, principalmente por ver o quanto ele está sofrendo com os tratamentos. “Quando melhorar, vou te levar numa viagem até a Bahia. O que acha de conhecermos a cidade alta de Salvador, hein? Com sorte, esbarramos em algum capitão de areia por lá. O Pedro Bala, o Gato, o Professor”, prometerá o amigo.

“O Sem Pernas, que é manco como eu”, dirá Matias baixinho. Em seguida o médico entra no quarto e o amigo pergunta sobre a possível alta do ex-juiz, mas ainda não será o momento que Mathias sairá da clínica.

Olha só hein, sem prometer nada ‘Além da Ilusão’ está entregando tudo que a gente precisava. Não perco nenhum capítulo.