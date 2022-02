‘Além da Ilusão’: Davi foge da prisão e fica cara a cara com Mathias

O personagem de Rafael Vitti passará por grandes emoções na trama da novela

O personagem de Rafael Vitti passará por grandes emoções na trama da novela

A nova identidade de Davi, Rafael Vitti, revela consigo diversas aventuras que o personagem viverá na novela. Após sua fuga da prisão, o mágico sofrerá um acidente de trem, roubará a identidade de um dos passageiros e acabará na casa de Mathias, Antonio Calloni, seu ex sogro.

O mágico ficará desesperado, mas nãos erá reconhecido. Tudo isso acontecerá com o sucesso do seu plano de fugir da prisão e subir em um trem, que mais tarde colidirá com um carro, fazendo com que ele se machuque muito.

No acidente ele se aproximará de Rafael, Fabrício Belsoff, que gravemente ferido não consegue impedir que Davi roube seus documentos, tomando sua identidade para despistar os policiais. Tempos mais tarde, ele descobrirá que a Rafael não morreu, mas está em coma.

O ilusionista receberá a visita de Violeta, Malu Galli, e Eugênio, Marcello Novaes, no hospital, Violeta diz ao médico que levará ele para casa, pensando estar cuidando do seu futuro funcionário, mas não.

Davi com falsa identidade no hospital (Foto: Reprodução/Globo)

“Mas antes tem que se recuperar desse susto. Eu tinha reservado um hotel, mas é melhor que fique na minha casa. Vai precisar de cuidados”, diz a mãe de Isadora, Larissa Manoela.

Ao chegar na fazenda, Davi se desesperará ao descobrir que a futura patroa é a mãe de Elisa e ficará frente a frente com Matias, que não o reconhece devido aos surtos e aparições de sua filha morta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desde que nossa filha mais velha morreu, meu marido perdeu o juízo. Começou a ver coisas, a ouvir vozes. Nos últimos anos a doença piorou, e ele foi diagnosticado com demência precoce”, dirá Heloísa Camargo, Paloma Duarte.