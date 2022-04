Além da Ilusão: Joaquim surta ao ver Isadora com Davi

O contador perde a linha depois que Isadora termina com ele e pede calma para o mágico

Dona Globo, vai devagar, porque essas novelas estão me matando do coração, são tantas emoções que eu fico perplexa. Dá para acreditar que Joaquim, Danilo Mesquita, vai surtar ao ver Isadora, Larissa Manoela, com Davi/Rafael, Rafael Vitti?

Pois é minha gente, o gato vai flagrar os dois em um momento pra lá de íntimo e vai ficar matutando sobre a aproximação do casal. Furioso ele chegará a ameaçar o ilusionista e decretará que a ex-noiva volte para ele, indiretamente.

Isadora termina com Joaquim e pede calma para Davi (Foto: Reprodução)

Tudo acontecerá no capítulo que vai ao ar nessa sexta-feira (08), o dia que eu não saio do sofá. Isadora terminará o relacionamento com o administrador, que não aceita a situação de jeito nenhum, fazendo a filha de Violeta, Malu Galli, se assustar.

Rapidamente a mocinha irá até o mágico pedir para que o relacionamento entre os dois fique em sigilo, até a poeira baixar e nesse momento o ex pega os dois com a boca na botija. “Isadora? O que você está fazendo aqui”, questionará.

Isadora em momento comprometedor com Davi (Foto: Reprodução)

“Eu estou trabalhando, Joaquim. Vim discutir um orçamento com o Rafael e já estou de saída. Fica acertado então em cinco cruzeiros o metro daquele brim. Licença”, disfarçará.

Joaquim ainda enfrentará o par romântico de Isadora, questionando e jogando lenha na fogueira sobre o possível affair que vai surgir nos próximos capítulos. Vem aí mais um show de atuação.