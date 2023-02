Alec Baldwin é oficialmente acusado de homicídio

Ator foi responsabilizado pelo disparo da arma no set de filmagem de ‘Rust’ que matou Halyna Hutchins

Alec Baldwin foi acusado oficialmente pela morte da diretora de arte do filme ‘Rust’. Halyna Hutchins, morreu em 2021 no set de filmagens depois de um disparo de uma arma de fogo em meio às filmagens. Hannah Gutierrez-Reed também foi acusada como responsável pelo crime, afinal, foi ela quem carregou a arma.

“Depois de uma análise completa das evidências e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de ‘Rust”, contou a promotora do caso, Mary Carmack.

Os promotores ainda disseram que as balas de verdade se misturaram com as cenográficas. “As evidências e declarações documentadas confirmam muitos casos de atos extremamente imprudentes ou falhas imprudentes de Baldwin em um período de 10 dias”, disse Robert Shilling, um dos investigadores do gabinete do Primeiro Promotor Judicial.